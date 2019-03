“Ero più curioso di voi”, la coop San Martino ricorda Fabrizio De Andrè

Sabato 23 marzo 2019 alle ore 21:15 la Cooperativa San Martino in via Mazzini, 16 a Ferno organizza, in omaggio a Fabrizio De André, un concerto live dal titolo “Ero più curioso di voi”.

Alessandro Anelli ci condurrà in un viaggio attraverso lo spazio e il tempo, la musica le parole e i racconti di vita del grande cantautore genovese.

Come al solito il concerto si terrà nel salone superiore della Cooperativa e l’ingresso sarà gratuito.