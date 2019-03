Facebook in down, problemi anche su Instagram e Whatsapp

Dalle 17 di oggi, mercoledì 13 marzo, Facebook è in down. Non si riesce postare e per alcuni utenti è proprio “vietato” l’accesso, dal momento che in molti non riescono a fare il “log in”.

I problemi, la cui causa è ancora sconosciuta, si sono registrati in particolare nel Nord Europa e sulla costa Est degli Stati Uniti, ma anche in Italia sono molte le segnalazioni di utenti bloccati e molte pagine (quella di Varesenews, ad esempio) sono ferme dalle 17.

Anche Instagram e Whatsapp, oltre a Messenger, il servizio di chat istantanea di Facebook, stanno registrando problemi in diverse parti del mondo.

Facebook esclude che il problema sia dovuto ad un attacco informatico ai suoi danni: su Twitter (l’unico social che sta funzionando e sta raccogliendo migliaia di tweet di lamentele) la compagnia ha spiegato che sono «concentrati a lavorare alla risoluzione del problema».