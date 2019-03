Farfalle in piazzetta Schuster per l’8 marzo

Decine di farfalle fucsia che volano sul soffitto della galleria di piazzetta Schuster.

Con un’installazione dell’artista Isa Borroni in commercianti di via San Cristoforo hanno dedicato un omaggio alle donne per celebrare l’8 marzo.

E’ stata allestita nelle ultime ore l’opera “Non ci avrete facilmente”.

“L’8 marzo non è una “festa” da ricordare ma un impegno da rinnovare ogni giorno – si legge nella nota che accompagna l’opera – Oggi è la festa della donna si distribuiscono le mimose e ci si dimentica che la storia di questa giornata non è l’ennesimo evento commerciale, una festa da ricordare ma un impegno da rinnovare ogni giorno, specialmente in un periodo in cui molti diritti sono messi in discussione per primi quelli delle donne. Le donne sono come farfalle che un giorno nonostante tutto spiccheranno il volo”.