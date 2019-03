Guardare negli occhi il Picchio nero

Nei boschi della Valcuvia, sopra Cittiglio, è stato catturato lo sguardo del Picchio Nero, alle prese con un albero che sta levigando col becco. Durante il suo lavoro questo elegante animale produce un caratteristico suono percepibile a grande distanza.

Il video, postato su facebook, è il frutto di una fototrappola posizionata nella frazione montana di Vararo.

Scrivono su Facebook gli autori di questo video:

Ci salutiamo tutti i giorni da una decina di anni e da quando l’anno scorso ho iniziato ad utilizzare la fototrappola a fini naturalistici desideravo riprenderlo da vicino. Escludendo ovviamente i paraggi del nido per non arrecare disturbo posso dire di conoscere quasi tutti i tronchi e ceppaie che visita per alimentarsi tuttavia ho sempre posizionato nei pressi del tronco nel momento sbagliato. Ora finalmente sono arrivato al momento giusto e posso guardarlo negli occhi.

Il Picchio nero è il più grosso picchio europeo, grosso come un corvo, dal piumaggio nero uniforme il maschio ha il vertice rosso carminio.