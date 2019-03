Il Varese dei ragazzini ne fa quattro al Busto 81

Clamorosa vittoria del Varese imbottito di ragazzini sul campo del quotato Busto 81. La squadra di Domenicali vince addirittura per 4-0, prima difendendo la rapida rete di Silla e poi dilagando nella ripresa con Moceri, Scaramuzza e Marinali. Alla partita hanno assistito il presidente Benecchi e Domenico Altomonte che dovrebbe rilevare la società.

Per rivivere il live della partita CLICCATE QUI.

BUSTO 81 – VARESE 0-4 (0-1)MARCATORI: Silla (V) al 2′ pt; Moceri (V) al 6′ st, Scaramuzza (V) al 32′ st, Marinali (V) su rig. Al 47′ st

BUSTO 81 (3-5-2): Riccardi; Puka, Ferri, Bisceglia; Becchio, Vernocchi (Vago dal 1′ st), Palumbo (Shullani dall’11 st), Scognamiglio (Blliku dal 32′ pt, Dal Molin dal 28′ st), Cannizzaro; Berberi, Giovio (Milani dall’11 st). All. Civeriati. A disp.: Monzani, Calzi, Carfora, Franchi.

VARESE (4-2-3-1): Scapolo, D. Lonardi, M’Zoughi, Simonetto, L. Leonardi; Marinali, Klos (Masinari dal 42′ st); Mondoni (Stroppa dal 48′ st), Silla (Esopi dal 28′ st), Scaramuzza (Barone dal 43′ st); Moceri (Ovalle dal 36′). All. Domenicali. A disp.: Riva, De Leo.

ARBITRO: Ozzella di Benevento (Manzini ed Ercolani).

NOTE. Giornata calda e serena, campo in condizioni imperfette. Ammoniti: Giovio, Becchio, D. Lonardi, Ferri. Calci d’angolo: 3-4. Recupero: 1′ e 5′. Spettatori: 1000 circa.