La Sestese ospita il Varese, in palio punti importanti

A tre giornate dalla fine del campionato di Eccellenza, Sestese e Varese possono dirsi abbastanza tranquilli, almeno per quanto riguarda la salvezza. A 270 minuti dal termine, infatti, i ticinesi sono a quota 38, i biancorossi a 36, tre punti e tre squadre sopra la zona playout.

Ecco perché quelli in palio al “Milano” di Sesto Calende domenica 7 aprile (ore 15.30 il fischio d’inizio) sono punti importanti per raggiungere la tranquillità matematica e godersi le ultime giornate senza assilli. Discorso che vale per la Sestese, meno per il Varese, sul quale pende ancora la possibile penalizzazione per i mancati pagamenti delle vertenze.

In casa biancorossa mancherà mister Manuele Domenicali, squalificato per un’espulsione presa con la Juniores, mentre rientreranno a disposizione Gestra, Lercara e Camara dopo aver scontato il turno di stop contro il Busto 81. L’unico indisponibile resterà Travaglini, sarà da valutare invece la spalla dolorante di Scapolo. Per evitare altri infortuni, il mister e lo staff hanno deciso di non svolgere l’allenamento di rifinitura.

In casa Sestese sono tanti gli ex Varese che vogliono sfruttare l’occasione per farsi notare. Primo tra tutti mister Pierluigi Gennari, una vitta passata a insegnare calcio nel settore giovanile biancorosso. L’altro ”osservato speciale” sarà il portiere Jacopo Catanese, che già all’andata a Masnago aiutò la sua squadra a strappare lo 0-0 con interventi decisivi.

