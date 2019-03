L’Its abbatte la disoccupazione giovanile

Negli ultimi anni la disoccupazione giovanile ha raggiunto livelli da record, un segnale inequivocabile dell’incapacità del sistema di dare risposte adeguate alle nuove generazioni. Una delle cause è il disallineamento nel mercato del lavoro della domanda e dell’offerta che da troppo tempo parlano lingue diverse. Le aziende chiedono profili professionali che il sistema scolastico non è in grado di fornire. Il risultato è l’esplosione del numero di giovani inattivi che in Italia sfiorano quota 6 milioni e una disoccupazione che ha da tempo sfondato il tetto del 30%, alimentata per un buon 40% da un esercito di 230 mila diplomati che non vanno all’università. La continua crescita tecnologica innescata dalla digitalizzazione aggrava la mancanza di tecnici specializzati e a chi dovrà entrare nel mondo del lavoro nei prossimi anni verranno chieste competenze sempre più elevate.

Una risposta a questa situazione è rappresentata dagli Its (Istituti tecnici superiori). Secondo una ricerca di Indire (Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa), il più antico ente di ricerca del ministero dell’Istruzione, l’82% dei diplomati all’Its trova lavoro ad un anno dal diploma, l’87% dei quali in un’area coerente con il percorso di studi concluso. Incrementare la formazione terziaria professionalizzante per l’Italia è dunque una necessità, considerato che solo il 27% dei giovani italiani (under 35) ha un titolo di studio di questo tipo, contro una media Ue che si attesta al 42%.

Di Its e formazione terziaria professionalizzante se ne parlerà martedì 5 marzo, a partire dalle ore 14, alle Ville Ponti di Varese, nel convegno dal titolo “Scegli Its! Alta formazione post-diploma”. Interverranno: Antonella Zuccaro di Indire con la presentazione del monitoraggio nazionale Its, Angelo Candiani, presidente della Fondazione Its lombardo mobilità sostenibile, che parlerà degli Its in provincia di Varese. La giornata prevede anche alcune testimonianze di imprese partner delle fondazioni e di ex studenti e giovani frequentanti degli Its. Le conclusioni saranno affidate a Giovanni Brugnoli, vice presidente di Confindustria con delega al capitale umano. Modera il vice direttore di Varesenews Michele Mancino.