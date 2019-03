Il MIT lancia il primo robot capace di fare un salto all’indietro

Non è, ovviamente, giocoleria. Anche se l’ufficio stampa del Mit ha fornito un video caricato su YouTube che mostra tutti questi aspetti più circensi. Il punto è che il mini-cheetah, questo il nome, è il primo robot a riuscire a compiere un movimento del genere.

Non solo: è anche in grado di rialzarsi se spinto a terra “di schiena”. Ancora, è scalabile: si possono aggiungere quante gambe si vogliono, tipo Lego. Ed è facilmente riparabile: ogni gamba è mossa da tre piccoli motori elettrici. In caso se ne rompa uno si sfila e si sostituisce.