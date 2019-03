Morandi Tappeti: la tradizione che incontra la qualità

Da anni Morandi Tappeti si occupa di vendere ai suoi clienti delle vere e proprie opere d’arte. Questa tradizione, nata a Castelvetro negli anni ’90, è stata portata avanti fino ai nostri giorni per offrirci l’opportunità di acquistare dei capolavori provenienti da tutto il mondo. Morandi Tappeti, infatti, è conosciuto per avere, nei suoi punti vendita, dei tappeti moderni di elevata qualità e di diverse tipologie. Questi tappeti, annodati a mano, vengono divisi in varie categorie tra cui: tappeti moderni, persiani, classici, caucasici e kilim. È ,quindi, chiaro che Morandi Tappeti è in grado di offrire quanta più scelta possibile. Grazie alla loro provenienza mondiale, la gamma di tappeti che Morandi vende si contraddistingue per essere variegata e completa. Potrete trovare tappeti pachistani, afghani, indiani, persiani, caucasici, turchi, anatolici e cinesi; un mix di culture e tradizioni secolari che sono impresse nei disegni di questi meravigliosi tappeti.

Un’ottima assistenza pre e post-vendita per avere un servizio completo

Analizzando più in dettaglio ciò che Morandi offre al suo pubblico, possiamo trovare sia tappeti di grandi dimensioni, sia di medio-piccole in modo da poter essere collocati anche nelle stanze più anguste di una casa. Grazie ai consigli che offre sul suo sito, potrete collocare al meglio i tappeti che avete in casa in modo da poterli sfruttare al massimo. Morandi Tappeti, infatti, non offre soltanto il servizio di vendita dei suoi tappeti ma si occupa anche di gestire il rapporto post-vendita col cliente. Un esempio perfetto è il servizio di restauro che mette a disposizione per sistemare quei tappeti che si sono danneggiati. Grazie ad un esperto restauratore ed altrettante ore di lavoro, sono in grado di ridare vita ad un tappeto danneggiato dall’usura. Un altro servizio, che evidenzia ancora di più l’amore profondo di quest’uomo per le sue opere d’arte, è la pulizia e la manutenzione. Attraverso una lavanderia di fiducia, potranno prendersi cura del tuo tappeto trattandolo con prodotti specifici, sempre con l’assicurazione nel caso ci fossero dei danni. Morandi Tappeti ti offre un certificato di garanzia della tecnica, originalità, provenienza, qualità ed epoca. Questo per testimoniare al cliente che sta investendo in un tessuto manufatto artigiano davvero di qualità.

Punti vendita, outlet e molto di più grazie a Morandi Tappeti

I punti vendita si trovano a Castelvetro Piacentino, a Crema e a Pietrasanta, tutte le indicazioni sono disponibili e facilmente rintracciabili nel loro sito; al contempo, è possibile avere una panoramica dei tappeti in vendita sia nei loro negozi che nel loro outlet. Nell’outlet i tappeti hanno permanenza temporanea, per questo motivo è quasi sempre necessario prenotare il tappeto desiderato. Nell’outlet è possibile trovare i tappeti della medesima qualità, provenienza e tecnica dei tappeti a prezzo intero, ma con sconti davvero da non perdere. Grazie ai suoi tappeti e al trattamento che riserba ai suoi clienti, Morandi Tappeti è famoso a livello nazionale ed è uno dei venditori di tappeti più richiesto nel settore. Questo legame che lega il venditore ai suoi prodotti non è mai stato così saldo come con Morandi Tappeti. Qualità e tradizione legate sotto lo stesso tetto tra i nodi realizzati a mano nei posti più remoti del mondo. Tutto questo è Morandi Tappeti.