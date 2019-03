Nature Urbane, il Comune cerca un partner per organizzare il Festival

Il Comune pubblica l’avviso per la ricerca di un partner esperto di grandi eventi. Obiettivo far crescere ancora di più la terza edizione del festival del paesaggio di Varese. C’è tempo fino al 26 marzo per partecipare alla prima fase di gara. In questi giorni il Comune di Varese ha infatti pubblicato un avviso pubblico per verificare se ci sia interesse da parte di organizzatori di eventi per la gestione della terza edizione del Festival Nature Urbane in programma a Varese per il prossimo fine settembre.

L’obiettivo è quello di individuare un unico interlocutore che si occupi dell’organizzazione, della logistica e della promozione. Per costituire una collaborazione con esperti di grandi eventi e far crescere una delle iniziative che ha registrato un buon successo di pubblico.

L’appalto intende affidare ad un soggetto esterno all’Amministrazione i servizi di organizzazione, logistica, promozione e gestione del Festival, in collaborazione con l’Amministrazione comunale.

L’Amministrazione si riserva il compito di trovare collaborazioni con enti, istituzioni, ordini professionali, associazioni locali e nazionali; ovviamente, anche le relazioni con i proprietari delle ville private continueranno ad essere in mano comunale, così come l’organizzazione dei percorsi tra arte e natura. Ci sarà una stretta collaborazione tra amministrazione, soggetto organizzatore, enti ed associazioni sull’intero svolgimento della manifestazione.

I progetti saranno valutati in relazione alla loro attinenza con le aree tematiche che costituiscono l’impianto fondante della manifestazione, anche alla luce di quanto realizzato nelle precedenti edizioni di NATURE URBANE.

Un altro criterio sarà quello di valutare le iniziative proposte rispetto alle fasce d’età del pubblico di riferimento, insieme all’originalità e alla creatività. E si darà grande importanza alla solidità dei curricula dei protagonisti, alla loro notorietà, al prestigio e alla visibilità, a livello nazionale e internazionale.

Naturalmente, tutto ciò che avrà un carattere migliorativo rispetto a quanto previsto dal bando, sarà valutato favorevolmente. Per lo svolgimento della procedura, l’Amministrazione si avvarrà della piattaforma telematica per l’e-procurement SINTEL di Regione Lombardia, accessibile all’indirizzo www.arca.regione.lombardia.it, dove sono altresì disponibili tutte le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della piattaforma stessa.

L’avviso è anche pubblicato sul sito del Comune all’indirizzo http://www.comune.varese.it/avvisi-di-procedura-negoziate