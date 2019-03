Openjombetis con le mani calde: Prishtina si arrende 100-84

La Openjobmetis ritrova il tiro pesante e batte una Prishtina mai doma per 100-84 nel ritorno degli ottavi di Fiba Europe Cup. Settimana prossima quindi i biancorossi andranno in Belgio per sfidare Ostenda nei quarti.

Galleria fotografica Fiba Europe Cup: Openjobmetis - Z Mobile Prishtina 4 di 21

SEGUE SERVIZIO COMPLETO

OPENJOBMETIS VARESE – Z MOBILE PRISHTINA 100-84

(33-21, 56-40; 77-59)

VARESE: Moore 17 (1-2, 5-8), Avramovic 18 (4-9, 3-5), Scrubb 16 (5-6, 2-3), Archie 5 (1-3, 1-1), Cain 8 (4-5); Gatto, Iannuzzi 9 (4-6), Natali 5 (1-1, 1-5), Salumu 13 (2-3, 3-4), Verri, Ferrero 9 (0-2, 3-5). Ne. Tambone. All. Caja.

PRISHTINA: Myles 20 (9-12, 0-3), Tmusic 9 (0-2, 3-7), Berisha 24 (6-12, 3-7), Bashir 11 (3-6, 1-1), Boukichou 10 (3-9, 1-1); Armstead (0-1 da 3), Azemi, Bullock 10 (3-5, 1-2), Krestinin. Ne: Bunjaku, Rugova, Ismaili. All. Mulaomerovic.

ARBITRI: Zapolski (Pol), Tomasovic (Svk), Clivaz (Svi).

NOTE. Da 2: V 22-37, P 24-46. Da 3: V 18-31, P 9-22. Tl: V 2-7, P 9-15. Rimbalzi: V 38 (8 off., Cain 9), P 30 (6 off., Bashir 7). Assist: V 25 (Avramovic 7), P 16 (Myles, Berisha 4). Perse: V 18 (Scrubb, Moore 3), P 12 (Boukichou 4). Recuperate: V 7 (Avramovic 3), P 5 (Myles 2). Usc. 5 falli: Natali. F. tecnico a Mulaomerovic. Spettatori: 1.260.

Per visualizzare il live della partita, CLICCATE QUI.