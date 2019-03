Perseguita la ex-moglie, allontanato dalla Polizia Locale

Nelle scorse ore la Polizia Locale ha dato esecuzione ad un’ordinanza di allontanamento dalla casa familiare e di divieto di avvicinare la ex moglie, nei confronti di un uomo residente in zona, indagato per atti persecutori (stalking).

La donna, che aveva già presentato diverse denunce presso altre forze dell’ordine, nei giorni scorsi aveva contattato il comando, preoccupata dalla minacciosa presenza dell’uomo che l’attendeva all’esterno di un esercizio commerciale. Il personale del Nucleo Pronto Intervento, giunto tempestivamente sul posto ha individuato l’uomo che, tra l’altro, deteneva un coltello a serramanico.

Le indagini della Polizia Locale, coordinate dalla Procura della Repubblica cittadina, hanno quindi evidenziato negli ultimi mesi una escalation di molestie e minacce, che hanno portato all’adozione del provvedimento cautelare da parte della competente Autorità Giudiziaria.

La professionalità della Polizia Locale e la rapida emissione dell’ordinanza cautelare, giunta proprio a ridosso del giorno in cui si celebra la festa della Donna, hanno fornito una risposta concreta, segno della particolare attenzione verso le persone più vulnerabili, troppo spesso vittime di vessazioni e molestie, specie in ambito familiare.

Il comandante Claudio Vegetti e l’Assessore alla Sicurezza Massimo Rogora ancora una volta si congratulano con i propri uomini che, attenti e competenti, hanno saputo gestire il caso con impegno e serietà.