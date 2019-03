Il primo post di Queen Elisabeth su Instagram. Ed è già influencer

La regina britannica Elisabetta II ha pubblicato il suo primo post su Instagram.

È successo nella giornata di ieri, in occasione della sua visita al Science Museum di Londra, per aprire il nuovo Smith Centre e per celebrare le tecnologie nella comunicazione.

In particolare la regina, 92 anni, cappotto e cappellino arancioni, ha voluto condividere una lettera proveniente dagli archivi reali scritta nel 1843 al suo trisavolo, il principe Alberto, e alla regina Vittoria da Charles Babbage, matematico e scienziato britannico.

«Oggi, mentre ero in visita allo Science Museum, è stato interessante scoprire una lettera dai Royal Archives, scritta nel 1843 al mio trisavolo il principe Alberto. Charles Babbage, uno dei primi pionieri dei computer al mondo, progettò la Macchina differenziale, della quale il principe Alberto ebbe l’occasione di vedere un prototipo nel luglio del 1843» scrive la regina nel suo lungo post.

Non cercate però l’account della Regina: The Queen ha utilizzato quello della famiglia reale sul quale vengono pubblicate news e aggiornamenti relativi a tutti i componenti della famiglia Windsor.

Ma per la prima volta il post è firmato “Elisabeth R.”.