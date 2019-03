Pro Patria ad Arzachena per ritrovare gol e vittoria

Quattro partite giocate, tre sconfitte per 1-0 (Siena, Piacenza e Pontedera) e un pareggio 0-0 a Vercelli. Queste sono le statistiche della Pro Patria in trasferta nel 2019. All’appello mancano vittoria e gol.

Ecco perché la gara di sabato 9 marzo (ore 14.30) in casa dell’Arzachena deve essere per i tigrotti una chance da sfruttare per ritrovare il feeling con le gare lontano dallo “Speroni”. In questo momento è troppo netta la differenza – guardando i numeri e non le prestazioni – tra le cinque vittorie conquistate a Busto Arsizio e i quattro passaggi a vuoto in trasferta.

Pro Patria che dovrà fare i conti anche con assenze importanti. Saranno cinque i giocatori indisponibili per la trasferta in Costa Smeralda: gli infortunati di lungo corso Manuel Lombardoni e Niccolò Gucci, gli squalificati Alex Pedone e Luca Bertoni oltre a Matteo Battistini, out per un problema fisico.

Non fa drammi mister Ivan Javorcic: «Per cinque elementi importanti che mancano, sarà l’opportunità per altri di dimostrare il proprio valore e anche al gruppo. L’Arzachena arriva da un momento molto positivo, non hanno preso gol nelle ultime quattro partite, e hanno fatto 10 punti su 12 disponibili. Hanno cambiato modulo di gioco e paradossalmente con un attaccante in più riescono a subire di meno».

Parlando dei gol mancanti lontano dallo “Speroni”, mister Javorcic non si scompone: «È un dato di fatto che abbiamo avuto difficoltà a segnare in trasferta, ma è anche un dato di fatto che abbiamo fatto ottime prestazioni contro squadre molto forti. Il nostro obiettivo deve comunque essere quello di migliorare».

Un grave lutto ha colpito il direttore sportivo della Pro Patria, Sandro Turotti. La società si è stretta intorno al proprio ds per la morte della madre. Condoglianze anche da parte di VareseNews, in particolare della redazione sportiva.

La diretta di VareseNews è già iniziata (GUARDA QUI). Potrete commentare in diretta e interagire con gli hashtag #DirettaVn e #ArzachenaProPatria sui social.