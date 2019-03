Il progetto “MyShopping” premiato alla Milano Digital Week

Per UniAscom un riconoscimento a livello regionale per ciò che è stato fatto, ma soprattutto per ciò che verrà. Il progetto “MyShopping” di Uniascom Varese è stato premiato in occasione dell’evento “Smart idea 4 Smart City”, all’interno della “MilanoDigitalWeek”, organizzato da Confcommercio Lombardia.

La delegazione varesina di Confcommercio era guidata dal presidente di Ascom Busto Arsizio Rudy Collini e dal presidente dei Gruppo Giovani Imprenditori Mattia Valassina.

A Palazzo Bovara sono stati presentati i progetti delle diverse provincie lombarde finalizzati a rendere più attrattive città e territori. Tra questi quello di Uiniascom che nella seconda fase, a tre anni dall’avvio di “MyShopping”, riguarderà un nuovissimo sistema di analisi dei flussi di persone nei centri urbani. Una tecnologia che avrà nell’utilizzo delle celle telefoniche il suo punto di forza e che sarà messa a disposizione delle principali città delle cinque Ascom territoriali (Varese, Busto Arsizio, Gallarate, Saronno, Luino).

I dati raccolti diventeranno uno strumento fondamentale per Uniascom, attraverso il quale pianificare interventi e proporre soluzioni in grado di migliorare le performances delle attività commerciali.

«L’intelligenza urbana – ha dichiarato il vicepresidente di Confcommercio Lombardia, Carlo Massoletti – è la leva per aumentare l’attrattività del territorio attraverso la circolazione di nuove conoscenze adeguate ad un ambiente in continua evoluzione». Una mission in piena sintonia con gli obbiettivi che Uniascom Varese si è posta nella realizzazione della seconda fase del progetto “MyShopping”.