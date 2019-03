Promozione, emozioni a non finire

Un altro passo falso della capolista, un altro cambio in vetta nel Girone A di Promozione, divisa ora da Vergiatese e Morazzone. In Prima Categoria invece il Cas non si fa distrarre ma il Gorla Maggiore rimane a contatto.

PROMOZIONE

La Base 96 impone il 2-2 alla Vergiatese e si fa agganciare al primo posto dal Morazzone, che passa 1-0 a Guanzate. Non sfrutta l’occasine invece la Rhodense che pareggia 1-1 a Solaro contro l’Universal. Si avvicina il Gavirate grazie al 2-0 rifilato all’Fbc Saronno mentre crolla l’Olimpia, sconfitta 3-2 a Besnate. Pesanti ko anche per il Fagnano, 3-0 sul campo del Cob 91, e per l’Uboldese, trafitta 2-0 tra le mura amiche dal Muggiò. Colpo esterno per il Meda che si impone 2-1 a Lentate.

CLASSIFICA: Vergiatese, Morazzone 52; Rhodense 50; Gavirate 48; Base 96 40; Meda 39; Olimpia 38; Universal Solaro 36; Cob 91, Muggiò 33; Guanzatese, Besnatese 31; Uboldese 28; Fagnano 25; Fbc Saronno 19; Lentatese 18.

PRIMA CATEGORIA

Il Cas batte 3-0 il Brebbia e rimane ancora al primo posto del Girone, tenendo dietro l’agguerrito Gorla Maggiore che con la vittoria 1-0 a Vanzaghello resta staccato di un solo punto. Vittorie di alta classifica anche per la Folgore Legnano, 2-1 sul Cantello Belfortese, e per l’Aurora Cantalupo che batte 2-0 la Solbiatese Insubria. Si ripresenta in zona playoff la Valceresio grazie al 2-1 sul Luino, risale il Tradate che supera 3-2 la San Marco e aggancia l’Ispra che invece non va oltre lo 0-0 sul campo dell’Antoniana.