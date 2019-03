Sacco tracciabile? “L’amministrazione si è mossa dopo la nostra interrogazione”

Il passaggio al sacco tracciato a Lonate Pozzolo? Merito dell’opposizione, secondo il Centrodestra per Lonate, minoranza in consiglio comunale

«Nella vicina Ferno l’introduzione del “sacco tracciato” ha portato a risparmi TARI per famiglie ed imprese. Questo nuovo sistema di raccolta era già previsto anche per Lonate dal 2017 (c’erano già i fondi), poi rimandato dalla gestione commissariale. Quando si potrà avere il “sacco tracciato”, con i relativi risparmi, anche a Lonate? Questa l’essenza del nostra interrogazione presentata lo scorso 14 marzo 2019» dice Mauro Andreoli, per il gruppo del centrodestra per Lonate.

«A seguito di questa nostra interrogazione l’Amministrazione Comunale, altrimenti inerme, si è finalmente mossa ed ha annunciato, tra squilli di tromba, la prossima introduzione del sacco tracciato. Un obiettivo importante per la nostra collettività, che ci onoriamo di aver contribuito a raggiungere».

Secondo il centrodestra, analogo episodio ha riguardato il tema del Centro Sportivo, su cui era stata presentata un’interrogazione. «Visto la prossima variante del PGT volevamo sapere che intenzioni avesse la maggioranza per quell’area da tempo vincolata, a cui solo la passata amministrazione ha tentato di dare un’attuazione dopo anni di blocco. La risposta è arrivata sempre a mezzo stampa con un articolo apparso sulla Prealpina dello scorso 19 marzo. In quell’articolo veniva inoltre ripreso anche parte del testo dell’interrogazione. Qualcuno potrebbe pensare che, politicamente, anticipare le risposte alle interrogazioni sulla stampa è una bassezza, ma a noi non ci formalizziamo, l’essenziale è raggiungere il risultato nell’interesse della nostra collettività» . Per questo viene rinnovato l’invito ai lonatesi a segnalare situazioni critiche o problemi da affrontare.