Saronno point festeggia vent’anni al Pasta coi Tree Gees

Ultimi giorni per acquistare i biglietti per partecipare venerdì 15 marzo al ventesimo anniversario della fondazione di Saronno Point. Il gruppo propone l’esibizione dei Tree Gees in programma alle 20.30 al teatro Giuditta Pasta. Come tutte quelle organizzate dal sodalizio la serata è stata organizzata per raccogliere fondi per la riqualificazione delle due sale da visita del Day hospital oncologico dell’ospedale di Saronno. Grazie alle offerte raccolte negli anni, sono state donate strumentazioni importanti sia per la diagnostica che per la degenza.

“Ci sono stati passi avanti e vari sviluppi nella cura del cancro negli ultimi anni – spiega la presidente Marilena Borghetti – aiutare la Saronno Point Onlus a portare avanti i suoi progetti è come prendere per mano il malato oncologico, una mano che cancella l’indifferenza ed aiuta la persona in cura nell’espressione più umana che un uomo può donare. L’uomo che aiuta l’uomo, è il gesto più caritatevole che una persona può fare per dare un senso alla propria vita quando si ha la fortuna di avere la salute una fortuna impagabile”.

Tornando a venerdì sera sul palco ci saranno i Tree Gees, band nata nel 1997 e che da allora ha avuto un’intensa attività live con gli eventi, partecipazioni radiofoniche e televisive proponendo uno show che ripropone grandi successi.

E’ possibile acquistare i biglietti in prevendita alla biglietteria del teatro mercoledì e sabato dalle 9 alle 13, giovedì e venerdì dalle 15 alle 18 oppure in via San Giuseppe 41, nel Punto Point Saronno Point Onlus tutti i giovedì dalle 15 alle 18.30. Per info è possibile contattare il numero: 3386374481.