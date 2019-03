Scontro tra due auto, una si ribalta

Scontro tra due auto in via Ciro Menotti a Legnano nella mattinata di oggi, martedì. Due le persone ferite e trasportate in ospedale in codice giallo mentre altre due hanno riportato ferite più lievi.

Nell’impatto tra una monovolume e un furgone la prima si è ribaltata. Sul posto sono intervenute diverse ambulanze e una squadra dei Vigili del Fuoco che ha operato per liberare le persone rimaste bloccate nell’auto ribaltata.