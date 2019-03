Gli insegnanti? Due ragazzi venuti dalla Cina e dallo Sri Lanka

Sono stati protagonisti di un incontro speciale i ragazzi della scuola secondaria di 1° grado Maino di Cassano Magnago che in queste settimane hanno conosciuto Shen e Irantha, due studenti provenienti rispettivamente dalla Cina e dalla Repubblica dello Sri Lanka.

La loro presenza nell’Istituto Scolastico è legata al progetto “Educhange”, un’iniziativa promossa dall’Associazione AIESEC che permette ai giovani di sviluppare le proprie potenzialità in un ambiente internazionale, tramite esperienze di volontariato e stage professionali.

I due ragazzi infatti si sono resi disponibili con serietà a collaborare con i docenti per il potenziamento della lingua inglese coinvolgendo gli alunni delle Maino in attività finalizzate a conseguire alcuni importanti obiettivi della Carta di Lisbona. Si tratta di un programma d’azione per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel 2015 dai governi dei Paesi membri dell’ONU con lo scopo di promuovere lo sviluppo sostenibile nel mondo.

Gli obiettivi comuni, chiamati “ Millenium Devolopment Goals” riguardano questioni importanti per lo sviluppo come la lotta alla povertà, l’eliminazione della fame e il contrasto al cambiamento climatico. Questa volta la scuola secondaria Maino, al secondo anno di adesione al progetto, ha scelto come obiettivo quello relativo alle città sostenibili. Il progetto è stato un’occasione di arricchimento per i ragazzi che hanno tratto giovamento dall’esperienza immersiva nella lingua inglese e hanno migliorato le loro capacità comunicative. Anche i volontari si sono messi alla prova e hanno imparato a modulare i loro interventi, adattandoli alle capacità degli studenti: un vero e proprio scambio reciproco di culture differenti e un’occasione per riflettere su tematiche riguardanti gli obiettivi di sviluppo sostenibile.

Martedì 5 marzo famiglie, alunni e docenti si sono riuniti per salutare Shen e Iranta e per ringraziarli per il lavoro svolto nelle sei settimane in cui sono rimasti con noi. «E’ un progetto che vorremmo continuare – dice la Dirigente scolastica dott.ssa Rita Contarino – fiduciosi nel fatto che una scuola sempre più internazionale contribuisca a formare cittadini migliori e più consapevoli».