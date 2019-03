Seminario di Confapi sul welfare aziendale

Martedì 19 marzo, dalle 15.30 alle 18.30, nella sede varesina di Confapi si terrà un seminario sul welfare aziendale dal titolo “I vantaggi del benessere aziendale per l’impresa: normative e benefici“. Oggi un’impresa di successo, moderna, innovativa e al passo con i tempi non può trascurare il welfare aziendale, soluzione strategica che contribuisce a migliorare i processi di lavoro, ma anche a ridurne i costi.

Un evento dedicato a tutte le aziende e in particolare a chi a chi si occupa di gestire il benessere

delle persone nei posti di lavoro. Durante i lavori del seminario verranno presentati sia le opportunità e le agevolazioni legate all’introduzione di servizi di welfare aziendale, sia i vantaggi esclusivi per le imprese derivanti dalla partnership con Welfarebit.

L’evento è gratuito e aperto a tutte le imprese: iscrizioni entro il 14 marzo.

Programma:

15.30 Registrazione partecipanti

16 Apertura dei lavori da parte del Presidente di Confapi Varese Marco Tenaglia

16.15 Interventi

Relatori:

-Piero Baggi, Direttore generale di Confapi Varese: “Prassi ed evoluzione normativa del welfare

aziendale, gli strumenti di welfare, i vantaggi per l’azienda e per i dipendenti”

-Yari Negri e Raffaella Bozzola di Welfarebit: “Il welfare a portata di tutti; i punti di forza della

piattaforma Welfarebit, piattaforma full, soluzioni di welfare light, gestione in outsourcing, costi e

benefici.

18.15 Quesiti ed approfondimenti

18.30 Aperitivo