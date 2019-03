In sessantacinque mila a “Fa’ la cosa giusta!”

La sedicesima edizione di Fa’ la cosa giusta! si è chiusa ieri con 65mila presenze, distribuite nei tre giorni di apertura al pubblico, a ingresso gratuito per il secondo anno consecutivo. I numeri di questa edizione: 700 espositori, 32mila m2 di spazio espositivo, 10 sezioni tematiche, 6 spazi speciali, 450 gli appuntamenti del programma culturale.

Tra le iniziative più partecipate: quella dedicata al salvataggio del pregiato legno del “Bosco Stradivari”, in Val di Fiemme, distrutto nello scorso autunno dalla “Tempesta Vaia”; il dialogo tra Stefano Caserini, docente al Politecnico di Milano, e il giornalista scientifico Franco Borgogno su cambiamento climatico e inquinamento da plastica; il punto sull’intreccio di soldi, impatto ambientale e criminalità, nello smaltimento della plastica organizzato da Valori.it; i due incontri sulla crisi umanitaria alle frontiere d’Europa, che hanno portato in fiera testimoni come Cristina Cattaneo, Giorgia Linardi, Cecilia Strada, Alessandro Bergonzoni e gli attivisti di Mediterranea. Saving Humans, la nave delle realtà della società civile.

2400 in totale gli insegnanti, dirigenti scolastici, genitori e studenti che hanno partecipato ai 110 incontri e laboratori proposti dalla seconda edizione di Sfide. La scuola di tutti, per un totale di 4150 iscrizioni agli appuntamenti.

Il Progetto Scuole ha visto la partecipazione di 66 classi. Gli studenti della provincia di Milano, vista la concomitanza con la chiusura delle scuole in occasione del Carnevale Ambrosiano, sono stati presenti all’interno di gruppi scout, comunità o centri d’aggregazione giovanile, per un totale di oltre 1600 ragazzi.

280 i giornalisti accreditati nei tre giorni. La fiera ha visto la copertura di TG1, TG3 e delle edizioni locali, delle maggiori radio nazionali con decine di interviste agli organizzatori ed espositori della fiera. Ampia la rassegna stampa sui principali quotidiani, settimanali e mensili nazionali e l’attenzione delle agenzie, a cominciare da Ansa.

Le istituzioni hanno confermato una rilevante presenza nella sezione Turismo Consapevole e Percorsi, con la partecipazione di Regione Lazio, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Puglia, Regione Sardegna, Regione Sicilia, Regione Umbria e del Comune di Milano. Un ringraziamento speciale va agli oltre 200 volontari, che anche quest’anno sono stati un affiancamento prezioso allo staff di Fa’ la cosa giusta!, e a Ciessevi–Centro Servizi per il Volontariato Città Metropolitana di Milano che li ha seguiti.