Tetto pericolante, chiusa fino a domani via XXIV Maggio

Il vento che questa notte ha soffiato impetuoso anche in Valceresio ha causato il parziale distacco del tetto di un’abitazione in via XXIV Maggio, a Besano.

Sul posto sono intervenuti prima la Protezione civile che ha messo in sicurezza l’area interessata, poi i Vigili del fuoco, che hanno effettuato l’intervento sul tetto.

«Il tetto è in sicurezza ma, viste le persistenti raffiche di vento, sentiti i vigili del fuoco, fino a domani la strada deve rimanere transennata – spiega il sindaco Leslie Mulas – La strettoia resterà chiusa alla circolazione ed al passaggio anche ai pedoni per tutta la giornata di oggi, martedì 26 marzo».

Deviato anche il servizio di trasporto pubblico: per tutta la giornata di oggi e fino a domani mattina alle 7.30 i pulmann di linea circoleranno solo sulla Statale e non effettueranno le fermate di via Girola e via XXIV Maggio.