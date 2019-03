Trofeo “Da Moreno” all’americana Jastrab

Ha una vincitrice americana il 7° Trofeo Da Moreno e cioè la gara Juniores internazionale femminile che vale come “Piccolo Trofeo Binda” e che precede di qualche ora la disputa della gara di Cittiglio inserita nel massimo circuito mondiale in rosa, l’Uci Women’s WorldTour.

La gara giovanile – scattata in mattinata da Taino – è stata vinta in volata dalla statunitense Megan Jabstrab che ha corso da vera campionessa regolando allo sprint le rivali con una netta superiorità al termine di una corsa in cui era già stata protagonista nella prima parte.

Ottimo però il risultato di Gaia Masetti, una delle italiane più attese: la portacolori del VC Breganze si è infatti piazzata al secondo posto alle spalle di Jastrab, regolando la francese Lea Curinier, la britannica Sharpe e la svedese Olausson. Il “Da Moreno – Piccolo Binda” è valido anche per la Coppa delle Nazioni Junior 2019 in cui si confrontano le principali squadre (e scuole) nazionali del ciclismo.

Spesso questa gara ha visto protagoniste atlete che nel giro di pochi anni hanno ottenuto risultati rilevanti anche tra le Elite (cioè nel ciclismo femminile senior), pure nella stessa corsa cittigliese organizzata ogni anno dalla Cycling Sport Promotion.