Ubriaco si taglia sulle braccia in un bar

Perde completamente la testa e, ubriaco, si taglia sulle braccia davanti a tutti. Un 44enne del paese è stato fermato dai Carabinieri di Gallarate in un bar di Golasecca nella serata di oggi, giovedì. Solo poche settimane fa lo avevano arrestato per essersi introdotto in casa della donna che perseguitava, per rubarle una bottiglia di vino.

L’uomo, che ha evidente bisogno di cure particolari, era stato arrestato e portato in carcere lo scorso 16 febbraio ma dopo poche ore di carcere era tornato a casa. Questa sera è stato di nuovo protagonista in negativo con urla e vaneggiamenti, probabilmente causati dalla dipendenza da alcol.

I militari intervenuti hanno dovuto faticare non poco per riuscire ad avere la meglio e a trasportarlo al Pronto Soccorso con un’ambulanza arrivata sul posto nrl frattempo.