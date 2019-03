In un film il souvenir di Varese

Quaranta varesini – uomini, donne e bambini, dai 2 ai 94 anni – sono stati intervistati tra maggio e luglio 2018 dalla regista Rubidori Manshaft e dalla drammaturga varesina Francesca Garolla. E’ stato chiesto loro di raccontare la città di Varese attraverso ricordi ed emozioni; le esperienze vissute, dall’infanzia ad oggi, legate al paesaggio naturale, urbano e umano della città.

Il risultato di questo lavoro è un lungometraggio che dipinge un ritratto emozionante della città. Il video sarà presentato e proiettato sabato 16 e domenica 17 marzo in Salone Estense durante l’evento Souvenir di Varese, legato all’edizione 2018 di Nature Urbane – in particolare, alla sezione Pop Up – e dedicato alla sperimentazione di una formula delle arti che indaga lo spazio possibile tra teatro, arti performative e istallazione. Una forma di teatro partecipativo messo a punto da Officina Orsi di Lugano che ha già riscosso un notevole successo.

Sabato 16 e domenica 17 marzo ci saranno tre proiezioni: alle 16.00, alle 18.30 e alle 20.30. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. La proiezione di sabato alle 16 sarà preceduta da una presentazione moderata dalla storica dell’arte e giornalista, Chiara Gatti, con il direttore di Varesenews, Marco Giovannelli, e Diego Pisati, responsabile cultura e spettacoli de La Prealpina. Interverranno le autrici Rubidori Manshaft e Francesca Garolla.

«Souvenir di Varese è frutto di un progetto che vuole raccontare la città attraverso la memoria dei suoi abitanti – dichiara il sindaco di Varese Davide Galimberti – Ne è nato un video che traccia un ritratto variegato della nostra città, uno spaccato della storia recente di Varese».

«Il lungometraggio realizzato da Officina Orsi rappresenta una mappatura di Varese attraverso i sentimenti dei suoi abitanti – Spiega l’assessore a cultura e turismo Roberto Cecchi – Un viaggio emozionale ed emozionante attraverso i luoghi più rappresentativi della cultura e della natura varesine, nel solco del Festival Nature Urbane».

«Grazie alle testimonianze raccolte abbiamo delineato e creato una nostra Varese – spiegano le artiste di Officina Orsi – un paesaggio poetico e immaginifico che sono stati gli stessi intervistati a suggerirci. Una natura potentissima, umana, urbana ed emotiva, che è la vera protagonista del nostro racconto: una visione sospesa, fluttuante, non cronologica, che si snoda tra passato, presente e futuro».

La produzione rappresenta il settimo capitolo del più ampio progetto Su l’Umano sentire, che Officina Orsi ha già realizzato a Lugano, Milano, Bari, Cagliari, Chiasso, in cui ogni città è diventata il set di una memoria pronta a ri-scriversi attraverso le voci dei cittadini.

LE INFO

Su l’Umano sentire Cap 7°

“SOUVENIR DI VARESE. RICORDO DI VARESE”

Un progetto video tra natura e parole / Un’esperienza di memoria.

CREDITS

Creazione: Officina Orsi Direzione Rubidori Manshaft

Concetto Rubidori Manshaft, Paola Tripoli Drammaturgia Roberta Dori Puddu, Francesca Garolla Video editing Rubidori Manshaft

Video green screen dei testimoni Emisfero Destro/ Fabio Cinicola Postproduzione video audio Emisfero Destro/ FabioCinicola

Organizzazione: Ufficio Cultura Comune di Varese

Allestimento Tecnico. EMG Live Solutions snc Produzione: Officina Orsi – CH