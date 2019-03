Un gelato (gratis) per i cani, weekend di gusto in una gelateria di Busto

Si è inventato una serie di gusti appositamente per gli amici a 4 zampe e sabato e domenica lo regalerà a tutti i cani che si presenteranno in gelateria col proprio padrone. L’iniziativa è di Ivan Boscardi della gelateria L’ora glaciale di via Genova 12 a Busto Arsizio.

L’iniziativa, che ha ricevuto il plauso del consigliere comunale animalista Alessandro Albani, prenderà il via sabato 23 marzo alle 17 e si concluderà domenica sera 24 marzo. I gusti pensati dal gelatiere Ivan sono Fior di latte , yogurt e carota, ananas e ginseng, latte di riso e scaglie di cocco. Cosa cambia da un gelato normale? Il tipo di zucchero che non è il saccarosio ma il più naturale fruttosio.