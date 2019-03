Un sole d’oro per premiare chi si impegna nel volontariato

Bravi volontari cercansi. Il Csv Insubria chiama a raccolta gruppi e associazioni per individuare storie belle e positive da premiare, esperienze di altruismo generoso.

Lo fa, come ogni anno, con il bando “Solo d’oro” e il “Premio giovani nel volontariato”.

C’è tempo sino al 31 marzo per segnalare nomi e storie mentre la premiazione, che consiste in una targa, avverrà il 4 maggio.

– DI COSA SI TRATTA

Sole d’Oro e premio Giovani nel Volontariato sono due benemerenze assegnate a volontari del territorio provinciale che siano particolarmente distinti nella promozione del dono e della solidarietà: si può trattare di volontari in una o più associazioni o realtà di altro tipo (Comuni, case di riposo, Parrocchie…)

– CHI PUO’ PRESENTARE LE CANDIDATURE

Le candidature possono arrivare da associazioni o enti che possono segnalare singoli volontari (o anche un gruppo nel caso del premio Giovani nel Volontariato) che a loro parere siano meritevoli di un riconoscimento. Non occorre mandare più di una candidatura per sostenere un volontario (la commissione che valuta non assegna un peso al numero di candidature ricevute dal singolo volontario).

– COME E QUANDO

Le candidature sono da inviare utilizzando il form on line sul sito www.csvlombardia.it/varese

Ecco i link:

Scheda di segnalazione Sole d’Oro



scheda di segnalazione Giovani nel volontariato

Scadenza: 31 marzo 2019

– LA PREMIAZIONE

Quest’anno la cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 4 maggio presso villa Recalcati, sede dalla Provincia di Varese, Ente patrocinante dell’iniziativa per questa edizione.

Non è una competizione dal ricco montepremi in termini economici ma è un momento di elevato valore sociale nel riconoscere le virtù di un prossimo spesso silenzioso che decide di guardare agli altri con attenzione.