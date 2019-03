Vergiatese, prove di strappo

Sono giornate importanti per Promozione e Prima Categoria. Le gerarchie iniziano a delinearsi, chi vince vola, chi invece perde il passo si stacca.

PROMOZIONE

La Vergiatese vince a Meda 1-0 e continua a tirare il gruppo, provando a fare il vuoto alle sue spalle. Rimane in scia la Rhodense che supera 3-1 la Besnatese mentre si stacca il Morazzone, frenato in casa 1-1 dall’Uboldese. Termina 1-1 anche tra Base 96 e Olimpia, e anche l’Universal Solaro non va oltre lo 0-0 a Fagnano. Vittoria esterna per la Lentatese, 4-2 in casa del Cob 91, termina 3-3 tra Guanzatese e Gavirate, muove la classifica anche l’Fbc Saronno impattando 1-1 a Muggiò.

CLASSIFICA: Vergiatese 48; Rhodense 46; Morazzone 43; Gavirate 39; Base 96; Universal Solaro, Olimpia 35; Meda 30; Cob 91, Guanzatese 29; Besnatese 28; Muggiò 27; Uboldese 25; Fagnano 21; Lentatese 18; Fbc Saronno 16.

PRIMA CATEGORIA

Pareggia il Cas, 0-0 a Ispra, ma mantiene un buon margine dalle inseguitrici. C’è ora un terzetto in seconda piazza: la Valceresio impatta 0-0 in casa dell’Antoniana e viene raggiunta dal Gorla Maggiore, che batte 2-0 il Tre Valli, e dalla Vanzaghellese che si abbatte 5-0 sulla Folgore Legnano. Perde l’occasione anche l’Aurora Cantalupo che non va oltre il 2-2 ad Arsago Seprio. In una giornata ricca di pareggi, termina 1-1 tra Cantello Belfortese e Tradate, la San Marco supera 4-1 la Solbiatese Insubria, mentre il Luino riassapora il gusto della vittoria grazie all’1-0 di Brebbia.