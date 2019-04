Alla Liuc torna l’open day dedicato ai genitori

Un’opportunità per condividere informazioni e riflessioni sullo stato dell’Università oggi e su ciò che offre la LIUC ai propri studenti. Con la possibilità di incontri individuali con i docenti e visita guidata dell’Ateneo e della Residenza.

Questo e molto altro ancora è “L’Università dei figli raccontata ai genitori”, iniziativa in programma sabato 13 aprile 2019, a partire dalle ore 9, che consente ai genitori dei ragazzi che devono scegliere quale percorso di studi universitari intraprendere di conoscere la LIUC e farsi un’idea precisa delle opportunità di una laurea in Economia aziendale o Ingegneria gestionale. Appuntamento ormai consolidato, l’Università raccontata ai genitori sa rispondere a quelle richieste di chiarimento e conoscenza che semplici informazioni in rete non riescono a soddisfare fino in fondo. Ed è indubbiamente un momento prezioso di chiarificazione e interazione con i docenti.

Durante la presentazione dei corsi di laurea, affidata al professor Massimiliano Serati per Economia aziendale e alla professoressa Raffaella Manzini, Prorettore alla Ricerca, per Ingegneria gestionale, i genitori potranno fare tutte le domande del caso. Importante anche l’ascolto dei vari servizi presenti alla LIUC, a cominciare dalle borse di studio per studenti meritevoli e dalle preziose occasioni di esperienze di studio e stage all’estero. Da non perdere, inoltre, la visita al laboratorio i-FAB della LIUC, interessante novità nel panorama nazionale, ideato e progettato da ricercatori e docenti LIUC a sostegno degli studenti, ma anche di manager e imprenditori che, in i-FAB, frequentano corsi di formazione di spiccata attualità.

Si tratta di una fabbrica simulata in cui è possibile applicare i paradigmi dell’Industria 4.0 e sperimentare i vantaggi delle tecnologie digitali nella gestione dei processi produttivi. Qui didattica e ricerca si combinano, in pieno stile LIUC, a servizio degli studenti sia di Ingegneria Gestionale sia di Economia Aziendale.

PROGRAMMA

Bar dei Gelsi: accoglienza e welcome coffee

9.00 Info Point: Corsi di Laurea – Servizi e Opportunità

Auditorium

10.00 Saluto introduttivo

Federico Visconti, Rettore LIUC – Università Cattaneo

10.15 Presentazione corsi di laurea

Prof. Massimiliano Serati, Economia aziendale

Prof.ssa Raffaella Manzini, lngegneria gestionale

Question Time con i Docenti

11.15 LIUC: servizi e opportunità

Borse di studio, Relazioni internazionali, Consulenza per lo studio e la ricerca, Life Skills, Career Service

A cura dei Responsabili dei Servizi

Modera

Michele Puglisi

Direttore Centro di Ateneo per la Ricerca Educativa-didattica CARED

Al termine possibilità di visitare la Residenza universitaria e il laboratorio i-FAB