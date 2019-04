Appuntamento a Cassano Magnago per gli specialisti del “Piede d’Oro”

È Cassano Magnago il luogo prescelto per la prossima tappa del “Piede d’Oro”, quella in programma nella mattinata di domenica 14 aprile. La 19a edizione della “Maratonando per Cassano” prevede un percorso lungo che misura i canonici 10 chilometri, la distanza che accomuna la gran parte delle gare di questo circuito.

Il GS Maratoneti Cassano, che organizza la prova, ha scelto il plesso delle scuole “Fermi” – biblioteca di via Ungaretti 1 quale quartier generale da dove far partire e arrivare la corsa. La prima gara in programma è il consueto minigiro dedicato ai bambini (8,45) e lungo 800 metri. I podisti del percorso “lungo” e del “corto” (4,5 Km) scatteranno invece alle 9 in punto, seguiti a ruota dagli specialisti del nordic walking.

La “Maratonando” è la seconda prova stagionale valida per la speciale classifica del “Top Pdo”, di fatto l’unica graduatoria “assoluta” del Piede d’Oro che a livello generale suddivide gli atleti in classi di età. Al “Top Pdo” concorrono sia i singoli partecipanti, sia i gruppi sportivi. Dodici mesi fa la vittoria di questa prova andò a Ederuccio Ferrario (uomini) e Rosanna Urso (donne), che ora mettono in palio i loro titoli.

Il calendario del Piede d’Oro prevede, dopo questa gara, lo stop di una domenica in occasione della Pasqua: gli atleti torneranno in gara domenica 28, quando a Brinzio sarà messo in palio il secondo “Trofeo della Balena”.