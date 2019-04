Bambi si perde in città, la Polizia ittico forestale lo riporta a casa

(immagine di repertorio)

Disavventura a lieto fine per un esemplare di capriolo femmina che oggi ha perso la strada di casa ed è finita in città.

Nel primo pomeriggio di oggi, su segnalazione della Polizia locale di Sesto Calende, gli agenti della Polizia ittico venatoria della Provincia di Varese sono intervenuti per liberare un capriolo che si era spinto tra le vie del centro abitato di Sesto Calende e lungo la statale del Sempione per finire poi all’interno di un giardino recintato.

Gli agenti sono riusciti a catturare il capriolo femmina scongiurando la possibilità di un sinistro stradale, e dopo un breve tragitto in un’apposita cassa per il trasporto di ungulati, hanno liberato la bestiola in un’area protetta poco distante in comune di Golasecca.