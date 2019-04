Bambina in bicicletta investita da un’auto

Una bambina di 12 anni è rimasta coinvolta in un incidente questo pomeriggio, sabato 20 aprile, in via Puglia a Gallarate. La bambina, attorno alle 15.30, era a bordo della sua bicicletta e stava percorrendo lo stradone quando si è scontrata violentemente con un’auto, una Mini, guidata da una donna di 44 anni.

La piccola ciclista ha battuto contro il parabrezza dell’auto ed è caduta a terra: subito è partita la macchina dei soccorsi. Sul posto i sanitari del 118 che hanno ricoverato la bimba all’ospedale di Gallarate in codice giallo.