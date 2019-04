Bevuta gratis, se ne va senza pagare 150 euro di bottiglie

Gli agenti del Commissariato di Gallarate hanno denunciato un cittadino italiano per furto presso il supermercato Esselunga di Via Pegoraro.

È successo nel pomeriggio di sabato, protagonista un cittadino italiano quarantasettenne, che dopo aver finto di essere un regolare cliente, munito di carrello si è recato nel reparto super alcolici ed ha riempito una borsa con diverse bottiglie ed anche alcuni sacchetti di patatine.

Terminata la “spesa” ha ben pensato di abbandonare il carrello e guadagnarsi l’uscita attraverso le barriere di ingresso del supermercato, sfruttando l’apertura automatica durante l’arrivo clienti, poste nel reparto ortofrutticolo. L’azione non è sfuggita però all’occhio attento dell’addetto alla vigilanza, che è riuscito immediatamente a bloccare il ladro ed allertare la Volante del Commissariato.

Sottoposto a perquisizione dagli agenti, è stato trovato infatti in possesso di diverse bottiglie di super alcolici ed un sacchetto di patatine fritte per un valore complessivo di circa 150 euro. Per il ladro dunque, pregiudicato per reati specifici, è stato denunciato per furto.