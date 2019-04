“Business in relax”, nuovo appuntamento con i giovani di Confcommercio

Secondo appuntamento domani, giovedì 4 aprile, con “Business in relax”. Stesso luogo (la sede di MondoRed a Gallarate in via Cattaneo) e stessa atmosfera (ambiente informale per incontri informali) della prima serata dell’iniziativa, andata in scena lo scorso 7 marzo.

Ovviamente identiche anche regia e organizzazione a cura del Gruppo giovani imprenditori di Confcommercio provincia di Varese, guidato dal presidente Mattia Valassina che, anche questa volta, vestirà i panni dell’intervistatore dei due ospiti, un manager e un imprenditore.

Valassina “bombarderà” di domande Ignazio De Lucia (vicepresidente di Antrim Italia, azienda che opera nel settore della gioielleria, nonché consigliere di ManagerItalia Lombardia) e Carlo Pisano (titolare di Retelandia, prodotti per il giardinaggio, e consigliere dei Giovani imprenditori).

La serata è aperta agli associati e, come da copione, sarà preceduta e seguita da un momento conviviale, utile a conoscersi e a scambiarsi opinioni.

Il ritrovo (come ogni primo giovedì del mese) è alle 20.45, mezzora prima dell’inizio dei dialoghi.