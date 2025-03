Gommone affonda nel lago di Varese: tre giovani salvati alla Schiranna

Momenti di tensione oggi, domenica 2 marzo, nelle acque del lago di Varese, dove un piccolo gommone ha iniziato a imbarcare acqua, fino ad affondare nella zona antistante la Schiranna. A bordo dell’imbarcazione si trovavano tre giovani di 21, 23 e 30 anni, che sono riusciti a mettersi in salvo grazie all’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco.

L’allarme è scattato alle 13:30, quando la squadra di soccorso nautico e acquatico dei Vigili del Fuoco di Varese è intervenuta per recuperare due persone rimaste aggrappate alle parti del relitto ancora galleggianti, mentre un terzo occupante è riuscito a raggiungere la riva autonomamente.

I soccorsi e il recupero dell’imbarcazione

Sul posto sono giunti anche gli operatori sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure ai tre giovani. Fortunatamente, tutti e tre erano in buone condizioni e sono stati valutati in codice verde, senza necessità di trasporto in ospedale.

Dopo aver messo in salvo gli occupanti, i Vigili del Fuoco hanno provveduto al recupero del natante, che è stato messo in secca. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Questura di Varese per gli accertamenti del caso.