Caronnese, ultima trasferta

Trentatreesima e penultima di campionato per il Girone B di Serie D. La Caronnese, già sicura dei playoff e quasi certa anche del quinto posto, scenderà in campo per l’ultima trasferta di stagione a Legnago sabato 28 aprile (ore 15.00).

Come anticipato, la squadra di mister Achille Mazzoleni ha poco da chiedere a questo finale di stagione, con il quarto posto lontano tre punti. Il Legnago invece non può sbagliare per provare a evitare la zona playout.

Il Como primo in classifica ospiterà al “Sinigaglia” la Virtus Bergamo, il Mantova invece al “Martelli” sarà opposto al Sondrio. In zona playoff la Pro Sesto sarà impegnata in casa contro il Darfo Boario, turno casalingo anche per il Rezzato contro il Caravaggio.