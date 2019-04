Convegno e veglia per il lavoro

L’iniziativa l’hanno chiamata “Le sfide per il lavoro” che in questo periodo storico sono più d’una e tutte difficili. La globalizzazione, la quarta rivoluzione industriale, la crisi di senso della cultura occidentale che ha sostituito la centralità del lavoro con quella dei consumi. La Zona pastorale due su questo tema ha organizzato una serie di incontri. Il primo dal titolo “Studio, formazione e ricerca: la persona al centro del mondo del lavoro”, un confronto col territorio sulla realtà lavorativa, si terrà mercoledì 3 aprile alla Colonia Elioterapica di Germignaga. Il secondo, previsto per martedì 30 aprile alle 21, è una veglia di preghiera con monsignor Giuseppe Vegezzi e monsignor Luca Bressan presso l’ITG Andrea Ponti del corso di agraria di Somma Lombardo.