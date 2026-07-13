Arrestato dalla Finanza a Germignaga con 19 dosi di cocaina nascoste nell’auto

Viaggiava a bordo di una Smart con targa svizzera quando è stato fermato dai militari della Guardia di Finanza di Luino nel corso di un servizio di controllo del territorio a Germignaga. L’atteggiamento particolarmente nervoso del conducente, un cittadino albanese di 25 anni già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, ha spinto i finanzieri ad approfondire gli accertamenti.

La successiva perquisizione dell’autovettura ha portato alla scoperta di 14,67 grammi di cocaina, suddivisi in 19 dosi confezionate in involucri di cellophane. La droga era stata accuratamente nascosta nel vano dei fusibili dell’auto, all’interno di due contenitori metallici per caramelle.

Nel corso delle ulteriori attività di polizia giudiziaria sono stati sequestrati anche 835 euro in contanti, ritenuti presumibile provento dell’attività di spaccio, oltre a 50 franchi svizzeri e due telefoni cellulari, che saranno sottoposti ad accertamenti investigativi per ricostruire la rete di contatti e l’eventuale canale di approvvigionamento dello stupefacente.

Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’articolo 73 del testo unico sugli stupefacenti. Su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura di Varese è stato accompagnato nel carcere dei Miogni.

Successivamente, il giudice ha convalidato l’arresto disponendo la scarcerazione dell’indagato e applicando nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora in Lombardia.

L’operazione rientra nell’attività di contrasto ai traffici illeciti svolta quotidianamente dalla Guardia di Finanza sul territorio provinciale, con particolare attenzione al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, considerato una delle principali minacce alla sicurezza urbana e alla tutela delle fasce più giovani della popolazione.