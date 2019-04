Egle Melchiori è la candidata di Ispra Viva

Sarà Egle Melchiori il candidato sindaco per la lista Ispra Viva. Con una nota inviata alla stampa la “lista civica, sostenuta da cittadini e associazioni nonché dai partiti di Lega e Fratelli di Italia” ufficializza la propria candidatura alle elezioni amministrative del prossimo maggio. La lista non ha il sostegno di Forza Italia che con buona probabilità sta lavorando ad un altro progetto.

«Mi candido alla guida del paese con immenso entusiasmo ed energia, supportata da uomini e donne di indubbio valore umano che sentono, come me, spirare un vento forte di cambiamento e rinnovamento – spiega la candidata -. L’amministrazione deve tornare ad essere un’alleata del cittadino partendo dall’ascoltarlo. Solo così l’azione amministrativa sarà efficace. Abbiamo un patrimonio umano, paesaggistico, turistico e commerciale con profonde potenzialità inespresse».

Gli obiettivi e le proposte sono «portare Ispra a far parlare di sé per la sua bellezza. Vogliamo luoghi attrezzati per lo sport, il tempo libero ed il relax delle famiglie. Vogliamo collegamenti con le frazioni e sicurezza in tutto il paese. E molti altri obiettivi che, insieme a tutti i cittadini Ispresi, intendiamo portare a compimento per essere fieri ed orgogliosi del territorio che viviamo risvegliandone tutte le opportunità. La squadra che guido mi rende fiera poiché composta da uomini e donne oneste, leali e profondamente radicate nel territorio e motivate a mettersi in gioco per dar un nuovo volto al paese. Vogliamo una Ispra Viva, per noi e per i nostri figli».

La lista sta preparando una sede elettorale in via Milite Ignoto 159 «dove accogliere i cittadini che abbiano qualcosa da suggerirci o raccontarci per la stesura conclusiva del programma. Vi aspettiamo tutti i lunedì e venerdì dalle ore 18.00».