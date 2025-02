“Scrivi l’amore”, a Ispra il gran finale del Premio Mario Berrino

Si svolgerà domenica prossima, 23 febbraio alle ore 16, ad Ispra la diciassettesima finale-evento del concorso letterario “Scrivi l’amore-Premio Mario Berrino” organizzato dall’associazione culturale “Amici di Mario Berrino” in collaborazione con l’Associazione Culturale Europea del JRC, Concretamente ed assieme altri partners privati con i patrocini istituzionali del Comune di Ispra, della Biblioteca comunale isprese, della Città di Alassio, della Provincia di Varese. Main media partner del concorso si conferma essere Varesenews.

Nel corso della manifestazione la Giuria decreterà i vincitori di entrambe le categorie e sezioni in gara ovvero adulti e giovani oltre ad assegnare il Premio della Critica “Maestro Giovanni Seveso”, il Premio “Mariarosa Lancini Costantini” riservato ad un’opera in gara scritta da una donna ed il Premio “Avv.Santino Giorgio Slongo” conferito ad un’opera particolarmente originale. È previsto la presenza del Coro Fiocco di Neve di Ispra e la lettura delle opere finaliste da parte del Comitato Artistico del Premio. L’appuntamento, ad ingresso libero, è per domenica 23 febbraio, alle ore 16.00, all’Auditorium del Club House del JRC, via Esperia 467, Ispra.