Festa della Liberazione, gli appuntamenti varesini

Le celebrazioni per l’anniversario della Liberazione a Varese sono cominciate un giorno prima, mercoledì 24 aprile, con la visita ai cippi e ai cimiteri della città per la deposizione dei fiori in ricordo dei partigiani caduti.

Il clou delle celebrazioni, comunque, sarà giovedì 25 aprile: alle 8.30 si svolgerà la Santa Messa nella Basilica di San Vittore. Alle 9.15 partirà il corteo che attraverserà le vie cittadine muovendosi da piazza San Vittore e dall’Arco Mera dove ci sarà la deposizione delle corone per poi proseguire in corso Matteotti, piazza Monte Grappa, via Volta, via Manzoni, piazza Repubblica (con la deposizione della corona al Monumento dei caduti), via Avegno, via Cavour, largo Resistenza dove ci sarà l’omaggio al Monumento, via Donizetti, via Grifi, via Albuzzi, piazza Carducci, corso Matteotti, via Marcobi, piazza Monte Grappa e infine via Sacco con l’arrivo a Palazzo Estense.

Durante il Corteo sarà presente la banda musicale “Giuseppe Verdi” di Capolago. Dalle 10.15 la cerimonia proseguirà in Salone Estense con i discorsi del sindaco Davide Galimberti e di Ivana Brunato, vice presidente di ANPI sezione di Varese, e con l’orazione ufficiale di Carlo Ghezzi, segretario ANPI nazionale.

Ci saranno inoltre gli interventi di due giovani studenti del Liceo Classico di Varese, Marta Scala e Willy Laudi. Durante la mattina, in Salone Estense, sarà presente anche il “Coro delle Mani Bianche” dell’Istituto comprensivo Varese 1.

Le celebrazioni in occasione dell’anniversario della Liberazione proseguiranno anche domenica 28 aprile con il “Concerto per la Libertà” eseguito dal Liceo Musicale A.Manzoni. Appuntamento alle 21.00 al Liceo Musicale in via Garibaldi, 4 a Varese.