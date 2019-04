Gallarate celebra la Liberazione

Anche Gallarate celebra il 25 aprile, ricordando il sacrificio degli uomini e delle donne della Resistenza e il giorno della Liberazione dal nazifascismo.

Il programma prevede il ritrovo al cimitero di viale Milano. Alle ore 9.30 santa messa al Sacrario dei Caduti, al termine della quale si procederà alla deposizione delle corone d’alloro (previsto l’accompagnamento della Corale Arnatese) per onorare i partigiani caduti per la libertà, i deportati, le vittime civili del nazifascismo.

Dalle 10.30 – sempre al cimitero – ci sarà l’intervento due studenti delle scuole cittadine, cge leggeranno un brano; a seguire intervento dell’oratore ufficiale dell’Anpi, Riccardo Conte.

Alle 10.45 partirà del corteo con accompagnamento del corpo musicale La Concordia. Il corteo attraverserà viale Milano, piazza San Lorenzo, via Cavour, fino a largo Camussi (con sosta per la deposizione della corona d’alloro ai piedi del monumento alla Resistenza); quindi, attraversando corso Italia, piazza Libertà, via Turati, piazza Garibaldi e via San Francesco, raggiungerà piazza Risorgimento con il momento di omaggio davanti al Monumento dei Caduti.