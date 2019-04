I giocatori della Openjobmetis incontrano gli studenti

Pallacanestro Openjobmetis Varese rinnova anche quest’ anno la promozione del basket e dei suoi valori sportivi nelle scuole di Varese e provincia rilanciando il progetto “Basket: una scuola di vita” giunto alla sua diciassettesima edizione.

L’iniziativa realizzata grazie al contributo di Intesa Sanpaolo e veicolata nelle scuole del territorio grazie alla preziosa collaborazione dell’ufficio Scolastico Provinciale di Varese viene riproposta forte della partecipazione di oltre 2000 ragazzi di tutta la provincia nella scorsa edizione. Consueta e preziosa è naturalmente la presenza dei giocatori della Pallacanestro Openjobmetis Varese che durante gli incontri parlano agli studenti delle varie scuole di come, con dedizione e forza di volontà, si possano raggiungere i massimi livelli nello sport così come nella vita e quale sia il lato meno visibile ma più autentico della pratica sportiva: dedizione, etica, correttezza e rispetto dell’avversario oltre naturalmente all’allenamento e all’impegno costante per raggiungere i propri obiettivi.

Gli atleti biancorossi si fanno così testimoni della centralità dello sport nella crescita dei ragazzi. “Basket: sport come palestra per la ricerca della felicità, della passione e della autorealizzazione” è lo slogan che Pallacanestro Varese porta e approfondisce con gli alunni delle scuole, dalle primarie alle secondarie superiori.

Enaip Varese ha aderito con entusiasmo a questa importante iniziativa e lunedì 15 aprile alle ore 10.30 presso l’aula magna dell’istituto di via Uberti 44 ospiterà un giocatore della Pallacanestro Openjobmetis Varese che incontrerà gli allievi del terzo anno di tutti i corsi.