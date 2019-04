I giocatori della Openjobmetis si dissetano con un nuovo sponsor

Il lavoro dell’ufficio marketing di Pallacanestro Varese permette alla società biancorossa di aggiungere nuovi tasselli a un pool di sostenitori sempre più esteso. È di questa mattina – venerdì 5 aprile – la notizia di un accordo pluriennale tra il club e Acqua Chiarella, azienda – appunto – del settore acque minerali che sarà sia “fornitore ufficiale” sia sponsor.

Il contratto tra le due parti – si parla di durata triennale anche se il comunicato non fornisce con esattezza questo dato – prevede una serie di attività di co-marketing e di promozione del marchio, oltre che la presenza di Chiarella sugli strumenti pubblicitari all’interno del palazzetto, alla fornitura di acqua ai giocatori della Openjobmetis durante le gare e a quella dell’area hospitality presente nel “ventre” dell’Enerxenia Arena, zona aperta a sponsor, consorziati e loro ospiti.

Il nuovo partner di Pallacanestro Varese ha base a Plesio, località che si trova sulla sponda comasca del Lario (nei pressi di Menaggio): l’acqua Chiarella proviene dalle sorgenti sul monte Grona e da quasi cinquant’anni viene imbottigliata e commercializzata dalla società Acque Minerali Val Menaggio srl. Oggi questa azienda raggiunge una larga parte del territorio nazionale con una gamma completa di prodotti imbottigliati in vetro e in plastica e inoltre esporta le proprie acque in undici Paesi europei ed extraeuropei.

«Impegno, costanza e dedizione sono i valori che Acqua Chiarella condivide con il mondo sportivo e con la Pallacanestro Varese – spiega l’amministratore delegato Andrea Vaccani – Promuoviamo uno stile di vita sano, fondato sul rispetto e responsabilità e abbiamo deciso di supportare Pallacanestro Varese anche per valorizzare le caratteristiche organolettiche di Acqua Chiarella, un’acqua ideale anche per chi pratica un’intensa attività fisica».

Soddisfatto anche il gm biancorosso, Andrea Conti: «Siamo contenti di dare il benvenuto e abbracciare tra i nostri sponsor Acqua Chiarella, marchio storico che ha deciso di supportare una società dalle grandi tradizioni come la nostra, condividendone i valori. Siamo convinti che questo accordo porterà vantaggi ad entrambe le realtà per l’importanza che le due rivestono nei rispettivi ambiti».