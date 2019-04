Gli zombie arrivano in città

Arriva in città la prima “Zombie walk”. Un appuntamento che gli organizzatori annunciano come “travolgente, terrificante e spaventoso” e che vedrà camminare per il centro della città degli zombie. L’occasione è l’apertura ufficiale della 16esima edizione di Cortisonici, il festival del Cortometraggio varesino che inizierà proprio martedì sera, 9 aprile.

Tutti coloro che voglio partecipare possono farsi trovare alle 18 ai Giardini Estensi di Varese e partecipare alla camminata per le vie cittadine, prima di concludersi al Teatro Santuccio dove si terrà l’inaugurazione del festival. La serata proseguirà con la proiezione del film “Zombie contro zombie”di Shuichiro Ueda.

Per maggiori informazioni o per partecipare potete contattare gli organizzatori su Facebook.