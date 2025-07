L’Insubria apre le porte ai nuovi studenti in vista delle immatricolazioni

Sono stati tantissimi gli studenti che hanno partecipato all’evento “Porte aperte” all’Università dell’Insubria. L’incontro si è svolto contemporaneamente in tutte le sedi dell’ateneo a Varese, Como e Busto Arsizio la mattina di martedì 8 luglio.

Tutto quello che c’è da sapere per cominciare l’università

Un’occasione rivolta agli studenti che hanno già le idee chiare riguardo al proprio percorso di studi, per incontrare direttamente docenti e personale amministrativo e conoscere tutti i dettagli pratici per cominciare la propria carriera universitaria.

Ai banchetti informativi allestiti al padiglione Lanzavecchia (in Via Dunant), gli studenti hanno potuto chiedere chiarimenti su tutti i corsi di laurea attivi nella sede di Varese, informazioni sulle procedure di immatricolazione, dettagli su tassazione e agevolazioni. Un momento di confronto importante, soprattutto in vista dell’avvio delle immatricolazioni, che per i corsi ad accesso libero partiranno dal 10 luglio e resteranno aperte fino al 30 settembre. (Scopri le novità del nuovo anno accademico)

Semestre filtro per medicina e odontoiatria, se ne parla il 14 luglio

A partire dall’anno accademico 2025/2026, l’accesso ai corsi di laurea in Medicina e chirurgia e in Odontoiatria e protesi dentaria avverrà tramite una nuova modalità basata sul superamento del semestre filtro e sulla successiva graduatoria nazionale di merito.

L’Università dell’Insubria ha fissato per lunedì 14 luglio alle 17:45 nell’aula-magna Granero Porati di via Dunant 3 a Varese un incontro per illustrare tutte le novità contenute nei decreti e come si svolgerà il primo semestre filtro all’Insubria. Gli studenti interessati potranno partecipare all’incontro di persona iscrivendosi a questo link, oppure seguirlo da remoto su Teams.