Grigliate al Parco delle Groane, ecco le regole da seguire

In questi giorni, con l’avvicinarsi della giornata di Pasquetta in tanti chiedono come e dove si possono accendere griglie nei parchi del Varesotto. In tanti si sono rivolti anche Parco delle Groane per chiedere informazioni circa la possibilità di fare picnic all’interno del Parco. Esiste una parte ad hoc all’interno del “Regolamento per le attività di tempo libero e per l’accesso del Parco Groane” consultabile sul sito ufficiale dell’ente nella sezione “Regole Piani”.

All’interno dell’area protetta apposite aree attrezzate per il picnic (per individuarle è possibile scaricare la cartina in formato .pdf, sempre dal sito, nella sezione mappa oppure ritirarla gratuitamente presso la nostra sede).

L’ente Parco non accetta alcun tipo di prenotazione degli spazi che sono a libera disposizione dei cittadini e che, eventualmente, il barbecue va portato da casa. Si invitano i cittadini a lasciare pulito il Parco e a prestare massima attenzione in caso di grigliate.

Di seguito le norme da seguire.

Capo VI Tutela del territorio

Articolo 19 – occupazione di suolo pubblico – picnic (quali ad esempio piste ciclabili, aree picnic, parcheggio per la sosta etc).

1. E’ vietata l’occupazione, anche temporanea, del suolo pubblico senza autorizzazione dell’Ente Parco.

2. E’ vietato accendere fuochi per il picnic nelle aree boscate e in prossimità delle stesse.

3. E’ consentito accendere il fuoco solo con l’idonea attrezzatura (tipo barbecue) non con fuoco a terra e nelle aree predisposte e comunque curandone il totale e perfetto spegnimento al termine dell’uso.

4. Coloro che usufruiscono di un’area pubblica per il picnic sono tenuti, prima di allontanarsi, alla raccolta dei rifiuti prodotti, lasciando il suolo sgombro da qualsiasi tipo di spazzatura.

Articolo 20 – campeggio

1. E’ vietato allestire campeggi, attendamenti, o comunque pernottare nel Parco, senza l’autorizzazione dell’Ente Parco.

2. Il campeggio o pernottamento non può comunque essere autorizzato nei boschi, nelle zone umide e nei parcheggi.

3. Il montaggio di tende da campeggio, al fine di addestramento, arieggiamento, pulizia, è consentito unicamente sui prati e per un periodo massimo di due ore.