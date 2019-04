Javorcic esalta la sua Pro Patria: “Bellissima partita”

Una Pro Patria immensa, capace di battere per due volte in stagione la squadra più quotata per il grande salto della B, contiene tanti protagonisti e merita tanti elogi. Da Tornaghi a Galli, da Le Noci a Mastroianni fino ad arrivare a chi del capolavoro è l’artefice, mister Ivan Javorcic.

Le sue parole a fine partita sono equilibrate, come lo sono sempre state da quando è al timone della compagine tigrotta: «E’ stata una bellissima partita, anche non guardando il risultato, un bel sabato di sport che abbiamo regalato alla città. Siamo orgogliosi di essere arrivati a giocare una partita di questo livello contro un avversario forte e determinato. Complimenti ai ragazzi e alla gente di Busto, grazie alla quale abbiamo fatto dello Speroni il nostro fortino».

Venendo all’aspetto più tecnico, il croato non nasconde una certa soddisfazione: «Abbiamo fatto la miglior partita possibile, rompendo il loro ritmo con aggressività e ripartendo con lucidità. Rimane la capacità collettiva di saper leggere le partite, un traguardo che è il coronamento di un lavoro di due anni. Mi sono anche divertito».

Parole anche per Giovanni Zaro, colui che ha dato il via alla festa segnando il primo gol della partita: «Abbiamo fatto una prestazione semplicemente perfetta, questo ci dà fiducia che sarà preziosa per i play-off. Contro avversari di questo tipo ci scatta qualcosa, in difesa forse c’è più attenzione. Ringrazio Beppe per l’assist, il gol mi mancava da un po’ e sono felice di averlo fatto proprio oggi. Continuiamo così, finché ci divertiamo a giocare insieme saremo un osso duro».

Di umore diametralmente opposto l’allenatore dei liguri Roberto Boscaglia: «Abbiamo sofferto troppo la loro aggressività sulle seconde palle, hanno avuto una cattiveria che a noi è mancata. Da parte nostra c’è stata una gestione sbagliata del pressing, così facendo abbiamo permesso a loro di giocare come sanno fare, in ripartenza e compatti. Le energie fisiche non ci mancano, forse sono quelle mentali che adesso stanno un po’ scivolando. Rimaniamo concentrati sulla prossima, cercando di non essere precipitosi ed imprecisi come oggi».