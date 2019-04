La Casa del Popolo festeggia il Primo Maggio

Grande festa per il Primo Maggio alla Casa del Popolo di Cardano al Campo.

Nel giorno della festa dei lavoratori, Circolo Quarto Stato (2011) e Cooperativa Casa del Popolo (1905) promuovono il tradizionale pranzo sociale e, in collaborazione con la Scuola di Circo Teatro SBOCC – L’arte che sboccia, un grande spettacolo di circo contemporaneo.

«Il pranzo è già ampiamente sold out (cento partecipanti) ma dalle 16 c’è lo spettacolo di CircoTeatro allo Sbocc per chiunque volesse partecipare» spiegano da via Vittorio Veneto 1.